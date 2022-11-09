Путин определил новые приоритеты в работе МВД России

Путин: борьба с экстремистами, киберпреступниками и нелегальной миграцией — приоритеты для МВД РФ

10 ноября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от российских полицейских работы, нацеленной на профилактику любого вида насилия. Среди главных задач — борьба с экстремизмом и киберпреступностью, а также нарушениями миграционного законодательства. «Жду от вас в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью», — заявил Путин в рамках поздравления личного состава и ветеранов органов внутренних дел страны с профессиональным праздником. Текст выступления опубликован на официальной сайте президента России. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время перед действующими сотрудниками МВД стоят сложные задачи. «Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения спецоперации, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях», — добавил российский лидер. В середине февраля Владимир Путин отмечал, что права и свободы граждан — это один из важнейших приоритетов в работе сотрудников Министерства внутренних дел РФ, об этом URA.RU писало ранее. Тогда он пояснял, что одна из основных задач — выполнение плана по раскрытиям преступлений.

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от российских полицейских работы, нацеленной на профилактику любого вида насилия. Среди главных задач — борьба с экстремизмом и киберпреступностью, а также нарушениями миграционного законодательства. «Жду от вас в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью», — заявил Путин в рамках поздравления личного состава и ветеранов органов внутренних дел страны с профессиональным праздником. Текст выступления опубликован на официальной сайте президента России. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время перед действующими сотрудниками МВД стоят сложные задачи. «Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения спецоперации, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях», — добавил российский лидер. В середине февраля Владимир Путин отмечал, что права и свободы граждан — это один из важнейших приоритетов в работе сотрудников Министерства внутренних дел РФ, об этом URA.RU писало ранее. Тогда он пояснял, что одна из основных задач — выполнение плана по раскрытиям преступлений.