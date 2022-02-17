Путин попросил сотрудников МВД заботиться о россиянах

17 февраля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал ключевые задачи для ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Права и свободы граждан — главное в работе сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Остановлюсь на более значимых задачах, которые вам придется решить в этом году. Важнейший приоритет — борьба с криминалом. Обеспечить и гарантировать права и свободы граждан. От качества вашей работы зависят судьбы людей — вот что должно лежать всегда в центре вашего внимания», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Трансляция велась на youtube-канале «Россия 24». Он также пояснил, что одна из основных задач — выполнение плана по раскрытиям преступлений. Из профилактических воздействий — официальные предостережения будущих преступников. По мнению российского лидера, это способствует сокращению числа бытовых преступлений. Вместе с тем, отметил глава государства, система МВД действует устойчиво и надежно, пишет деловое издание «Взгляд». Опасения правозащитников после расширения полномочий полиции, произошедших в 2021 году (внесены изменения в закон «О полиции»), не лишены оснований, добавляет Life . Ранее Путин призвал немедленно высылать мигрантов за экстремизм. Рост числа преступлений, связанных с экстремизмом, по его мнению, это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Права и свободы граждан — главное в работе сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Остановлюсь на более значимых задачах, которые вам придется решить в этом году. Важнейший приоритет — борьба с криминалом. Обеспечить и гарантировать права и свободы граждан. От качества вашей работы зависят судьбы людей — вот что должно лежать всегда в центре вашего внимания», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Трансляция велась на youtube-канале «Россия 24». Он также пояснил, что одна из основных задач — выполнение плана по раскрытиям преступлений. Из профилактических воздействий — официальные предостережения будущих преступников. По мнению российского лидера, это способствует сокращению числа бытовых преступлений. Вместе с тем, отметил глава государства, система МВД действует устойчиво и надежно, пишет деловое издание «Взгляд». Опасения правозащитников после расширения полномочий полиции, произошедших в 2021 году (внесены изменения в закон «О полиции»), не лишены оснований, добавляет Life. Ранее Путин призвал немедленно высылать мигрантов за экстремизм. Рост числа преступлений, связанных с экстремизмом, по его мнению, это серьезный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа.