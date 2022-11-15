«Ъ»: В РФ вынесли первый приговор о мошенничестве с выплатами для участников СВО

16 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Приписавший себе минно-взрывную травму в ходе СВО водитель получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России вынесли первый обвинительный приговор за мошенничество, связанное со спецоперацией. Обвиняемым в преступлении оказался контрактник Александр Дорошенко, пытавшийся доказать, что получил травмы якобы во время СВО. Уголовное дело в отношении мужчины было рассмотрено судьей Пензенского гарнизонного военного суда Евгением Долгополовым. В марте Дорошенко узнал об указе президента РФ Владимире Путина «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, а также лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ». Там говорилось, что получившим в ходе СВО ранения, увечья, травмы и контузии, выплатят порядка 3 млн рублей. После этого Дорошенко решил выдать перелом пальца правой руки, а также ожог левой голени за боевые ранения. На самом же деле он получил первую травму, когда при цеплял прицеп к КамАЗу, будучи во временном расположении части в РФ, а вторую — при посещении бани, передает « Коммерсант ». После осмотра врача мужчину госпитализировали с диагнозом «военная травма». На полученном в госпитале бланке военный написал рапорт, адресованный командиру своей войсковой части, о назначении ему единовременной выплаты. В документе он указал личные данные, место получения ранения, и что деньги необходимо перевести на его лицевой счет. Когда Александр Дорошенко вернулся в часть, он узнал, что на него завели уголовное дело. Оказалось, что в день предполагаемого ЧП мужчина находился в глубоком тылу в РФ. На суде контрактник признал свою вину. Учитывая то, что до совершения преступления подсудимый участвовал в спецоперации, а также был отмечен ведомственной наградой, ему назначили испытательный срок длительностью в два года, в течение которого он «должен своим поведением доказать свое исправление». Российские военные с 24 февраля участвуют в специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, целью которого является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса.

В России вынесли первый обвинительный приговор за мошенничество, связанное со спецоперацией. Обвиняемым в преступлении оказался контрактник Александр Дорошенко, пытавшийся доказать, что получил травмы якобы во время СВО. Уголовное дело в отношении мужчины было рассмотрено судьей Пензенского гарнизонного военного суда Евгением Долгополовым. В марте Дорошенко узнал об указе президента РФ Владимире Путина «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, а также лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ». Там говорилось, что получившим в ходе СВО ранения, увечья, травмы и контузии, выплатят порядка 3 млн рублей. После этого Дорошенко решил выдать перелом пальца правой руки, а также ожог левой голени за боевые ранения. На самом же деле он получил первую травму, когда при цеплял прицеп к КамАЗу, будучи во временном расположении части в РФ, а вторую — при посещении бани, передает «Коммерсант». После осмотра врача мужчину госпитализировали с диагнозом «военная травма». На полученном в госпитале бланке военный написал рапорт, адресованный командиру своей войсковой части, о назначении ему единовременной выплаты. В документе он указал личные данные, место получения ранения, и что деньги необходимо перевести на его лицевой счет. Когда Александр Дорошенко вернулся в часть, он узнал, что на него завели уголовное дело. Оказалось, что в день предполагаемого ЧП мужчина находился в глубоком тылу в РФ. На суде контрактник признал свою вину. Учитывая то, что до совершения преступления подсудимый участвовал в спецоперации, а также был отмечен ведомственной наградой, ему назначили испытательный срок длительностью в два года, в течение которого он «должен своим поведением доказать свое исправление». Российские военные с 24 февраля участвуют в специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, целью которого является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса.