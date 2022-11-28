В Кремле ответили на слухи об оставлении Запорожской АЭС

Песков оценил фейки про оставление Энергодара Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колл посоветовал не искать признаков там, где их нет. Так он отреагировал на заявление главы «Энергоатома» Украины Петра Котина о том, что Россия готовится оставить Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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