В Кремле ответили на слухи об оставлении Запорожской АЭС

Песков про оставление ЗАЭС: не нужно искать признаки там, где их нет

28 ноября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков оценил фейки про оставление Энергодара Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колл посоветовал не искать признаков там, где их нет. Так он отреагировал на заявление главы «Энергоатома» Украины Петра Котина о том, что Россия готовится оставить Запорожскую атомную электростанцию. «Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колл посоветовал не искать признаков там, где их нет. Так он отреагировал на заявление главы «Энергоатома» Украины Петра Котина о том, что Россия готовится оставить Запорожскую атомную электростанцию. «Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.