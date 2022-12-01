Лавров: Россия обеспокоена обвинениями Запада в возможных провокациях

01 декабря 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Россия обеспокоена заявлениями Запада по поводу использования РФ оружия массового уничтожения, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обеспокоена посланием Запада, который обвиняет РФ в провокации с использованием оружия массового уничтожения. При этом западные страны продолжают участвовать напрямую в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения», — высказался Лавров на пресс-конференции МИД . Также он отметил, что США, Великобритания и Франция делают все, чтобы нарастить свое военное присутствие на Украине, и ведут войну руками украинцев.

Россия обеспокоена посланием Запада, который обвиняет РФ в провокации с использованием оружия массового уничтожения. При этом западные страны продолжают участвовать напрямую в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения», — высказался Лавров на пресс-конференции МИД. Также он отметил, что США, Великобритания и Франция делают все, чтобы нарастить свое военное присутствие на Украине, и ведут войну руками украинцев.