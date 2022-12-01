Лавров: Россия обеспокоена обвинениями Запада в возможных провокациях

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Россия обеспокоена заявлениями Запада по поводу использования РФ оружия массового уничтожения, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обеспокоена посланием Запада, который обвиняет РФ в провокации с использованием оружия массового уничтожения. При этом западные страны продолжают участвовать напрямую в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения», — высказался Лавров на пресс-конференции МИД. Также он отметил, что США, Великобритания и Франция делают все, чтобы нарастить свое военное присутствие на Украине, и ведут войну руками украинцев.

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Россия обеспокоена посланием Запада, который обвиняет РФ в провокации с использованием оружия массового уничтожения. При этом западные страны продолжают участвовать напрямую в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения», — высказался Лавров на пресс-конференции МИД. Также он отметил, что США, Великобритания и Франция делают все, чтобы нарастить свое военное присутствие на Украине, и ведут войну руками украинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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