05 декабря 2022

Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский и премьер Черногории подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Черногории Дритан Абазович подписали договор о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства.

«Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — цитирует слова премьера Черногории пресс-служба правительства на официальном сайте. При этом, там не раскрыли содержание документа.

Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в Североатлантический альянс без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине. До этого Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, писала газета The New York Times.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Черногории Дритан Абазович подписали договор о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства. «Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — цитирует слова премьера Черногории пресс-служба правительства на официальном сайте. При этом, там не раскрыли содержание документа. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в Североатлантический альянс без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине. До этого Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, писала газета The New York Times. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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