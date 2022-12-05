Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

06 декабря 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и премьер Черногории подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Черногории Дритан Абазович подписали договор о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства. «Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — цитирует слова премьера Черногории пресс-служба правительства на официальном сайте . При этом, там не раскрыли содержание документа. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в Североатлантический альянс без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине. До этого Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, писала газета The New York Times. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Черногории Дритан Абазович подписали договор о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства. «Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — цитирует слова премьера Черногории пресс-служба правительства на официальном сайте. При этом, там не раскрыли содержание документа. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в Североатлантический альянс без плана действий по членству (ПДЧ). При этом в альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине. До этого Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, писала газета The New York Times. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса.