09 декабря 2022

Посол РФ раскрыл, как Запад на самом деле использует Минские соглашения

Посол РФ: Минские соглашения Запад использует для затягивания времен
© Служба новостей «URA.RU»
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Забор возле штаба УрФО. Екатеринбург, штаб военного округа, флаг рф
Посол РФ: брюссельские соглашения по Косову, скорее всего, Запад станет использовать по аналогии с Минскими Фото:

Минские соглашения по Украине Запад использует для затягивания времени. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время», — сказал посол, его слова передает ТАСС. По его словам, сегодня это открыто признано в части минских договоренностей. По его мнению, вероятнее всего, такая же «печальная судьба» предназначена и брюссельским договоренностям по Косову.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Согласно Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.

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Минские соглашения по Украине Запад использует для затягивания времени. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время», — сказал посол, его слова передает ТАСС. По его словам, сегодня это открыто признано в части минских договоренностей. По его мнению, вероятнее всего, такая же «печальная судьба» предназначена и брюссельским договоренностям по Косову. Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Согласно Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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