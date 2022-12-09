Посол РФ раскрыл, как Запад на самом деле использует Минские соглашения

Посол РФ: Минские соглашения Запад использует для затягивания времен

10 декабря 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Посол РФ: брюссельские соглашения по Косову, скорее всего, Запад станет использовать по аналогии с Минскими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минские соглашения по Украине Запад использует для затягивания времени. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время», — сказал посол, его слова передает ТАСС. По его словам, сегодня это открыто признано в части минских договоренностей. По его мнению, вероятнее всего, такая же «печальная судьба» предназначена и брюссельским договоренностям по Косову. Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Согласно Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.

Минские соглашения по Украине Запад использует для затягивания времени. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время», — сказал посол, его слова передает ТАСС. По его словам, сегодня это открыто признано в части минских договоренностей. По его мнению, вероятнее всего, такая же «печальная судьба» предназначена и брюссельским договоренностям по Косову. Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Согласно Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.