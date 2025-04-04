Сбившего несколько людей автоблогера Гаджи Гаджиева пожалели и выпустили из СИЗО

Автоблогер Гаджи Гаджиев, обвиняемый в ДТП во время дрифта, был освобожден из СИЗО и получил разрешение уехать в Дагестан, сообщают telegram-каналы. Областной суд посчитал продолжение содержания блогера под стражей незаконным и отменил решение об его аресте.
«Автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего несколько человек во время дрифта, выпустили из СИЗО. Ему разрешили уехать в Дагестан... Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно», — пишет telegram-канал Baza.
В ходе апелляции было установлено, что преступление, в котором обвиняется Гаджиев, не относится к категории тяжких и было совершено неумышленно. По информации, обнародованной в постановлении, Гаджиев признал свою вину и активно сотрудничает с органами следствия, оказывая помощь пострадавшим. Кроме того, адвокат Раджави Дилан подчеркнул, что блогер уже компенсировал материальный ущерб, нанесенный потерпевшим.
В ноябре 2024 года на мероприятии по дрифтингу в Одинцове в Московской области произошел серьезный инцидент с участием известного автоблогера Гаджи Гаджиева. Управляемый им автомобиль BMW наехал на группу зрителей. В результате этого происшествия травмы получили женщина с ребенком и молодой мужчина. Пострадавших незамедлительно отправили в больницу на скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.