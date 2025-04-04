Цены на российские автомобили выросли на 13%

В марте российские автомобили подорожали на 13% в сравнении тем же периодом прошлого года, достигнув средней цены в 1,59 миллиона рублей. Китайские марки при этом стоят в 2,4 раза дороже (3,74 миллиона рублей), показав годовой рост цен на 9%, рассказали эксперты «Авто.ру Оценка» для URA.RU.
«В марте средняя цена машины китайской марки в России составила 3,74 миллиона рублей, а отечественной — 1,59 миллиона рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских», — рассказывают эксперты.
Общая стоимость новых автомобилей, не представленных официально на российском рынке, превысила 9 миллионов рублей. За год она увеличилась более чем на миллион рублей.
Раннее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года сократились на 45% до 83,1 тысячи единиц. Это худший показатель за десятилетие, за исключением кризисных 2022 (-59%) и 2015 (-36%) годов.
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