Семь человек пострадали из-за разлива аммиака на предприятии под Саратовом

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Под Саратовом на предприятии произошел разлив аммиака
Под Саратовом на предприятии произошел разлив аммиака Фото:

Семь человек получили травмы в результате аварии с разливом аммиака на предприятии «РосАгро» в Саратовской области. Об этом сообщают издания. Инцидент произошел во время производственного процесса.

«Семь человек пострадали при разливе аммиака на предприятии „РосАгро“ в Саратовской области», — пишет РЕН ТВ. Из пострадавших трое были госпитализированы в Балаковскую городскую клиническую больницу, остальные четверо получают амбулаторное лечение.

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Семь человек получили травмы в результате аварии с разливом аммиака на предприятии «РосАгро» в Саратовской области. Об этом сообщают издания. Инцидент произошел во время производственного процесса. «Семь человек пострадали при разливе аммиака на предприятии „РосАгро“ в Саратовской области», — пишет РЕН ТВ. Из пострадавших трое были госпитализированы в Балаковскую городскую клиническую больницу, остальные четверо получают амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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