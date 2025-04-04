Семь человек пострадали из-за разлива аммиака на предприятии под Саратовом

Под Саратовом на предприятии произошел разлив аммиака
Семь человек получили травмы в результате аварии с разливом аммиака на предприятии «РосАгро» в Саратовской области. Об этом сообщают издания. Инцидент произошел во время производственного процесса.
«Семь человек пострадали при разливе аммиака на предприятии „РосАгро“ в Саратовской области», — пишет РЕН ТВ. Из пострадавших трое были госпитализированы в Балаковскую городскую клиническую больницу, остальные четверо получают амбулаторное лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.