В Казани мать зарезала ножницами своего пятилетнего сына

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Мать убила своего сына ножницами
Мать убила своего сына ножницами Фото:

В Казани мать зарезала своего пятилетнего сына ножницами. Об этом сообщают местные издания. Тело ребенка было обнаружено утром 4 апреля в жилом доме на улице Юлиуса Фучика.

«Тело пятилетнего мальчика было найдено сегодня в одном из домов по улице Юлиуса Фучика в Казани... о предварительной информации, ребенка зарезала ножницами мать», — пишет KazanFirst. 

По информации telegram-канала Mash Iptash, после совершения преступления женщина сама позвонила в полицию и призналась в содеянном. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, а обстоятельства трагедии устанавливаются. Подозреваемой, местной жительнице, 27 лет.

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В Казани мать зарезала своего пятилетнего сына ножницами. Об этом сообщают местные издания. Тело ребенка было обнаружено утром 4 апреля в жилом доме на улице Юлиуса Фучика. «Тело пятилетнего мальчика было найдено сегодня в одном из домов по улице Юлиуса Фучика в Казани... о предварительной информации, ребенка зарезала ножницами мать», — пишет KazanFirst.  По информации telegram-канала Mash Iptash, после совершения преступления женщина сама позвонила в полицию и призналась в содеянном. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, а обстоятельства трагедии устанавливаются. Подозреваемой, местной жительнице, 27 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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