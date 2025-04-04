В Казани мать зарезала ножницами своего пятилетнего сына

В Казани мать зарезала своего пятилетнего сына ножницами. Об этом сообщают местные издания. Тело ребенка было обнаружено утром 4 апреля в жилом доме на улице Юлиуса Фучика.
«Тело пятилетнего мальчика было найдено сегодня в одном из домов по улице Юлиуса Фучика в Казани... о предварительной информации, ребенка зарезала ножницами мать», — пишет KazanFirst.
По информации telegram-канала Mash Iptash, после совершения преступления женщина сама позвонила в полицию и призналась в содеянном. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, а обстоятельства трагедии устанавливаются. Подозреваемой, местной жительнице, 27 лет.
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