Какие праздники отмечают 5 апреля 2025: что можно и нельзя делать, приметы, традиции

Суббота, 5 апреля 2025 года, объединяет сразу несколько значимых дат: православный день памяти святого мученика Василия Мангазейского, народный Никонов день, а также международные праздники — День нравственности и День супа. Кроме того, в России в этот день отмечается профессиональный праздник закупщиков и тендерных специалистов. Каждая из этих дат имеет свою историю, традиции и обычаи, которые делают этот весенний день особенным — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 5 апреля 2025
День памяти святого мученика Василия Мангазейского
5 апреля православные христиане чтят память первого святого, прославленного на Сибирской земле — Василия Мангазейского. Его судьба трагична и поучительна одновременно. Родившись около 1583 года в Ярославле в семье небогатого горожанина Феодора, Василий в юном возрасте был взят на службу богатым купцом, который отправил его в заполярную Мангазею — один из первых русских городов Сибири, бывший в то время центром торговли на Русском Севере.
Василий отличался исключительной честностью и набожностью. Все свободное от работы время он проводил в храме за богослужением и в домашних молитвах. Роковым для него стал день Пасхи, когда юноша, как обычно, молился в церкви. В это время воры ограбили лавку его хозяина. Несмотря на зовы купца, девятнадцатилетний Василий остался в храме до конца службы. Вернувшись, он столкнулся с обвинениями в соучастии в преступлении.
Недоверчивый и сребролюбивый хозяин подверг юношу побоям, а затем отвел к городскому воеводе, представив его как преступника. После новых пыток, которые Василий переносил смиренно и безмолвно, разъяренный купец ударил мученика связкой амбарных ключей, от чего тот скончался (около 1600–1602 гг.).
Тело невинного мученика было погребено без должного христианского обряда. Однако через 47 лет, в 1649 году, верхняя часть гроба неожиданно показалась из земли. Вскоре у могилы стали происходить чудесные исцеления больных. В 1670 году мощи святого были перенесены в Троицкий Туруханский монастырь.
В течение нескольких столетий почитание святого Василия способствовало обращению в православие местных народностей Севера: тунгусы, эвенки и юраки молились ему как покровителю охотников-промысловиков. На иконах святой Василий изображается «лицом млад, мала возрастом, очи имуща светли, взирающе прелюбезне, власы же главы его русы».
Народный праздник 5 апреля 2025
Никонов день
В народном календаре 5 апреля известно как Никонов день, названный в честь преподобного Никона Печерского, жившего в XI веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы, а также прославился как ученый-летописец.
На Руси Никонов день традиционно посвящали тщательной уборке — как в доме, так и в саду. По этому поводу существовали народные поговорки: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик». В этот день хозяйки белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах и выносили мусор.
Особое внимание уделялось мытью полов и лавок. Для этого часто использовали настой сушеной мяты, который не только делал дом чистым, но и наполнял его приятным ароматом. Мята широко применялась в быту: ее добавляли в чай, квас и при выпечке пряников. Во многих деревнях мята считалась залогом хорошего сна — ее пучки вешали в горницах.
После домашней уборки семья обычно отправлялась в баню, где мяту также использовали — устилали ею полки и добавляли отвар в пар. Это делали не только из-за аромата, но и благодаря антисептическим свойствам растения.
В садах на Никона начинали весенние работы: сажали яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей, угощая их крошками, зернышками и льняным семенем.
Не забывали крестьяне и о воде: обходили родники и ключи близ деревни, приговаривая: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».
Что можно и нельзя делать 5 апреля 2025: приметы и суеверия Никонова дня
Никонов день окружен множеством примет, традиций и запретов. Всех их наши предки старались соблюдать для обеспечения благополучия и здоровья.
Что можно делать 5 апреля:
- Проводить генеральную уборку дома– считалось, что чистота привлекает достаток и отпугивает болезни.
- Заниматься садовыми работами – посадки, сделанные в этот день, считались особенно урожайными.
- Ходить в баню – после уборки баня помогала очистить не только тело, но и душу.
- Очищать источники воды – родники и колодцы освобождали от накопившегося мусора.
- Зазывать птиц в сад – это сулило защиту будущего урожая от вредителей.
Что нельзя делать 5 апреля:
- Держать деньги на виду – это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете в будущем.
- Спать на чужой подушке – считалось, что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.
- Оставлять дома беспорядок – по поверью, чем больше грязи и пыли в жилище, тем меньше будет в семье денег.
- Перебирать бобы и крупы – это могло привести к неожиданным финансовым потерям.
- Женщинам не рекомендовалось красить волосы и менять прическу – это могло вызвать затяжные трудности на личном фронте.
Народные приметы 5 апреля:
- Услышать первый весенний гром – к дождливому холодному лету.
- Ясное звездное небо ночью – следующий день после Никона будет морозным.
- Птицы выдергивают перья под окнами – в семью придет несчастье.
- Кошка чихает и кашляет – скоро начнется период затяжных дождей.
- Ясное солнце в полдень – к жаркому лету, облачность – к дождливому сезону.
Российский праздник 5 апреля 2025
День закупщика и тендерного специалиста
5 апреля в России отмечается неофициальный профессиональный праздник работников сферы закупок — День закупщика и тендерного специалиста. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 2013 году был подписан Федеральный закон № 44-ФЗ, регламентирующий порядок осуществления госзакупок на всей территории РФ.
Менеджеры по закупкам — это специалисты, отвечающие за организацию приобретения и своевременных поставок инструментов, оборудования, сырья, расходных материалов и прочих товаров для предприятий и организаций. Они мониторят торговые предложения, выбирают наиболее выгодные, проводят переговоры с поставщиками, следят за качеством приобретаемой продукции и правильностью оформления документации.
Тендерные специалисты, в свою очередь, занимаются подбором тендеров по направлениям работы компании, подготовкой документов, подачей заявок, участием в торгах и заключением контрактов. Через государственные закупки они обеспечивают заказчиков необходимыми товарами, работами или услугами.
Работа в сфере закупок требует множества навыков: знания правовых кодексов, умения работать с документацией, разбираться в ценовой политике и рынке закупок. Специалисты должны постоянно повышать квалификацию, поскольку ошибки могут повлечь огромные штрафные санкции. Кроме того, они должны обладать коммуникативными качествами, гибкостью мышления, ответственностью и внимательностью.
В настоящее время закупки являются одним из основных инструментов регулирования российского рынка, социальной и экономической системы страны. Поэтому День закупщика и тендерного специалиста — это возможность поблагодарить профессионалов за их вклад в развитие экономики и обратить внимание общества на значимость этих профессий.
Международные праздники 5 апреля 2025
Международный день нравственности: праздник моральных ценностей
5 апреля отмечается Международный день нравственности (International Day of Conscience). Он был учрежденн Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 2019 года согласно Резолюции A/RES/73/329.
Нравственность, часто выступающая синонимом понятий этика и мораль, представляет собой систему социальных норм, регулирующих отношения между людьми в обществе. Она служит внутренним ориентиром, по которому человек выстраивает свои поступки и оценивает поведение окружающих.
В основе нравственных принципов лежит так называемое «Золотое правило»: поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе. Этот принцип подразумевает уважение к правам, чувствам и убеждениям других людей, построение отношений на основе мира и согласия.
Учреждая Международный день нравственности, ООН подчеркнула, что нравственные ценности играют важную роль в достижении устойчивого развития мира. Организация призывает в этот день все государства, международные и региональные организации, структуры гражданского общества укреплять культуру мира «в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями».
Этот день дополняет ряд других международных дат, установленных ООН со схожими целями. Например, Международный день, посвященный терпимости, Международный день ненасилия, Международный день мира, Международный день мирного сосуществования и другие.
Международный день супа: праздник первого блюда
5 апреля гурманы всего мира отмечают Международный день супа. Этот праздник посвящен одному из древнейших и самых распространенных блюд в истории человечества.
История супа насчитывает тысячелетия. Слово «суп» происходит от французского «soupe», а оно — от латинского «suppa», что в переводе означает хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако суп в современном понимании сформировался около пяти веков назад, когда появилась крепкая посуда, способная выдержать процесс приготовления.
Интересно, что в холодных регионах супы возникли гораздо раньше — например, в Древнем Китае их варили уже за 100 лет до нашей эры. На Руси жидкие блюда изначально называли похлебками, а слово «суп» вошло в обиход только во времена Петра I.
В мире насчитывается около 150 типов супов, которые подразделяются более чем на тысячу видов, при этом каждый вид имеет множество вариаций. Например, исследователь кулинарного искусства В. Похлебкин указывал на 24 варианта щей и 18 вариантов ухи.
Супы классифицируют по разным категориям: по температуре подачи (холодные и горячие), по калорийности (легкие и сытные), по составу (вегетарианские и с компонентами животного происхождения), по технологии приготовления (вареные, сырые, супы-пюре, заправочные) и по вкусу (соленые, нейтральные, сладкие).
Врачи единодушны в том, что супы благотворно влияют на пищеварительную систему, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока. Они также служат профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Особенно важно включать супы в рацион детей, поскольку они содержат около 50% жидкости и прекрасно усваиваются.
Среди национальных супов, известных во всем мире, — русские борщ и щи, солянка и уха, окрошка и рассольник, грузинский харчо, испанский гаспачо, французский луковый суп, японский мисо, китайский хого и вьетнамский фо. Существуют и необычные варианты, такие как японский суп из лапши и шоколада, карибский из игуаны, польский пивной суп и африканский из кофе и бананов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.