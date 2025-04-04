Военнослужащий готовил теракт в общежитии курсантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России успешно предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Как сообщили в ФСБ, за подготовку этого преступления задержан военнослужащий Минобороны России, завербованный спецслужбами Украины.
«В Подмосковье предотвращен планировавшийся Киевом теракт в общежитии для курсантов военных вузов», — сообщили в ФСБ в беседе с ТАСС. По информации Следственного комитета, задержанный военнослужащий был членом террористического сообщества, а его действия координировались украинскими кураторами.
У задержанного изъяты компоненты для изготовления взрывчатки. Также у него были обнаружены переписки с украинским куратором, где обсуждались детали планировавшегося теракта.
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