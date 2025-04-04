Политэлиты остановили армию влиятельного депутата на пути в думу

Армия кандидатов влиятельного депутата Госдумы Дмитрия Савельева, нацеленная на места в Горсовете Новосибирска, неожиданно начала сокращаться. С праймериз «Единой России» снялись трое единороссов, которых связывают с командой госдумца. «Заслугу» приписывают одной из самых авторитетных и старинных групп региона. Однако и здесь Савельев нашел способ, как тайно провести в думу кандидатов, говорят источники.
Усмирили аппетиты
Скандал вокруг выборов в Горсовет Новосибирска-2025 длится с декабря прошлого года. Тогда URA.RU стало известно о том, что депутат Госдумы Дмитрий Савельев выдвинет в орган десятки своих помощников и соратников, чтобы получить контроль над фракцией «Единой России». По данным источников агентства, с губернатором Андреем Травниковым было согласовано 21 место.
Ситуация привела к бунтам среди других новосибирских элит, не желающих уступать мандаты и терять влияние. На конфликт обратили внимание федеральные власти. Как ранее писало агентство, губернатор даже ездил в Москву, где его просили скорректировать списки кандидатов.
Травников и Савельев прислушались к просьбам недовольных политэлит. С сайта праймериз ЕР исчезли трое участников, близких к Савельеву. Среди них двое его помощников — Татьяна Сазонова (округ №46) и Артем Сергеев (округ №43). Также отменилось выдвижение Алексея Михайлова (округ №44), которого связывают с группой госдумца.
Все трое намеревались избираться в округах, расположенных на территории Первомайского и Советского районов. Их удалось отстоять местным политэлитам, говорят инсайдеры агентства.
Кто остановил экспансию
Первомайский район издавна закреплен за влиятельными бизнес-игроками. Его современная история начинается еще с 90-х годов, когда районом «управлял» лидер «Первомайской» ОПГ Александр Нестеренко. После развала СССР он возродил спортивный клуб «Первомаец», где согласно городским легендам, тренировались и знакомились влиятельные до сих пор новосибирцы.
По линии спорта с клубом «Первомаец» связан и сенатор от Новосибирской области, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Его фонд входил в состав учредителей организации. Согласно данным СМИ, он неоднократно посещал клуб уже после того, как стал всемирно известным борцом. Именно Карелин в этом году назначен Генсоветом партии куратором выборов в регионе.
«Карелин, как партийный куратор выборов, должен координировать деятельность по урегулированию любых конфликтов, выступать в качестве арбитра. Возможно, сейчас мы наблюдаем именно эту работу. Однако это не означает, что он выступает лоббистом каких-либо групп, в том числе „Первомайской“», — комментирует политолог Алексей Мазур.
На сегодня в Горсовете Первомайский район представляют депутаты от КПРФ Андрей Любавский и Павел Горшков. В 2021 году Любавский задекларировал 74 земельных участка совокупной площадью более 87,5 миллиона квадратных метров. По данным сервиса СБИС он являлся учредителем 17 действующих организаций в сферах аренды недвижимости, общепита, охранных услуг, автозапчастей и торговли мясными продуктами.
От округа Любавского планировал выдвинуться ставленник Савельева Артем Сергеев. Второй соратник госдумца Алексей Михайлов хотел выдвинуться от округа №44, где уже избирался в 2020 году. В ходе переговоров территорию удалось закрепить за кандидатом от «Первомайских», делится источник на условиях анонимности.
Округ №46 в Советском районе группе Савельева пришлось уступить другому влиятельному застройщику, сообщают инсайдеры URA.RU. Территорию отстоял Александр Фельдбуш, владелец строительной компании «Архстройинвест» и фонда «Содействие». Он уже пытался избраться в этом округе в 2020 году, но его, при поддержке «Умного голосования», обошла Светлана Каверзина*, признанная ныне иноагентом.
Руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов усомнился, что элитным группам в других районах удастся отстоять свои округа. «Первомайский район имеет особый статус. Оттуда много авторитетных выходцев, как, например, Александр Карелин. Сегодня — это по-прежнему район, где живут „правильные люди“. Сумеют ли другие элитные группы так же отстоять свои права? — большой вопрос», — говорит эксперт.
По мнению Алексея Мазура, власти попытались сгладить межэлитные противоречия, что привело к снятию кандидатов группы Савельева. «Внутриполитический блок старается заранее до выборов минимизировать борьбу, чтобы в каждом округе был понятный фаворит, и каждой парламентской партии что-то досталось. Видимо, в ходе продолжительного и сложного процесса согласования решили перейти к такой конструкции», — считает политолог.
Агентство связалось с Дмитрием Савельевым, однако он отказался разговаривать. Глава Новосибирска Максим Кудрявцев также не стал комментировать ситуацию. URA.RU направило письменные запросы Дмитрию Савельеву и Андрею Травникову, а также в региональное отделение «Единой России». Ответы на них ожидаются.
Савельев переиграет оппонентов
Видные соратники Дмитрия Савельева вышли с предварительного голосования, но их позиции не остались пустующими. Наблюдатели отмечают, что ушедших кандидатов сменили такими же близкими к команде депутата людьми.
Вместо Алексея Михайлова на праймериз по округу №44 выдвинулся студент Никита Евсеев. На своей странице ВКонтакте Михайлов называл его своим помощником.
А в округе №2, где изначально не стали заявляться близкие к Савельеву кандидаты, появилась кандидатура Юлии Адыбаевой — помощницы вице-спикера Горсовета Евгения Лебедева. Ранее Лебедев был помощником Савельева в Госдуме и считается представителем его команды.
При окончательных подсчетах становится понятно, что группа депутата, заявившаяся на предварительное голосование, практически не уменьшилась. Процедура выдвижения на праймериз продлится до 25 апреля.
Политолог Алексей Мазур в беседе с агентством намекает, что у команды Дмитрия Савельева есть опыт перехода в другие партии. Сам депутат ГД перешел в «Единую Россию» из ЛДПР в 2020 году. Это говорит о том, что предвыборный расклад может измениться. «Это еще не окончательная конструкция. Есть и другие политические силы. Еще недавно помощники депутата работали в других партиях, и что будет завтра — мы еще не знаем», — говорит эксперт.
*Светлана Каверзина признана Минюстом иноагентом
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