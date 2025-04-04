В России возмутились из-за качества образования в ведущем вузе

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НСХ направил Чернышенко письмо о качестве образования в Росбиотехе
НСХ направил Чернышенко письмо о качестве образования в Росбиотехе Фото:

Национальный союз хлебопечения (НСХ) выразил опасения по поводу текущего состояния ведущего пищевого вуза страны — Российского биотехнологического университета (Росбиотех). Союз обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой принять меры для стабилизации его деятельности.

«Индустриальная часть хлебопекарной отрасли с сожалением вынуждена констатировать, что имя вуза как в публичном пространстве, так и в отраслевом сообществе теперь больше связано с негативными новостями, нежели с образовательной деятельностью в целом и достижениями в ней», — говорится в письме, текст которого передает РБК. Союз также подчеркнул, что управленческие решения, принимаемые от имени государства-учредителя, несут риски для качества подготовки специалистов.

В своем обращении НСХ также указал на нестабильность в руководстве университета и частую смену ректоров и проректоров, что, по их мнению, негативно сказывается на качестве образовательного процесса и связях с предприятиями-работодателями. В результате этой нестабильности университет теряет квалифицированных преподавателей и сталкивается с ухудшением репутации в отраслевом и публичном пространствах.

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Национальный союз хлебопечения (НСХ) выразил опасения по поводу текущего состояния ведущего пищевого вуза страны — Российского биотехнологического университета (Росбиотех). Союз обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой принять меры для стабилизации его деятельности. «Индустриальная часть хлебопекарной отрасли с сожалением вынуждена констатировать, что имя вуза как в публичном пространстве, так и в отраслевом сообществе теперь больше связано с негативными новостями, нежели с образовательной деятельностью в целом и достижениями в ней», — говорится в письме, текст которого передает РБК. Союз также подчеркнул, что управленческие решения, принимаемые от имени государства-учредителя, несут риски для качества подготовки специалистов. В своем обращении НСХ также указал на нестабильность в руководстве университета и частую смену ректоров и проректоров, что, по их мнению, негативно сказывается на качестве образовательного процесса и связях с предприятиями-работодателями. В результате этой нестабильности университет теряет квалифицированных преподавателей и сталкивается с ухудшением репутации в отраслевом и публичном пространствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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