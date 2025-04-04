Mash: у российских спортсменов начали выпадать зубы из-за любви к снюсу

Профессиональные спортсмены всё чаще стали обращаться к стоматологам из-за употребления табачных смесей. Стоматологи рассказывают, что фиксируют у пациентов воспаление дёсен, появление гнойных образований и даже выпадание зубов.
«Футболисты, хоккеисты, биатлонисты, борцы и прочие силачи начали чаще к ним приходить и жаловаться на табачные шайбы. Из основных: воспаление десны, кровавые выделения, гнойные образования, болячки, сухость», — сообщают стоматологи. Их слова приводит telegram-канал «Mash на спорте».
Табачные смеси не только вызывают воспаления, но и системно разрушают челюстную кость. Врачи советуют спортсменам отказаться от вредной привычки и регулярно проходить стоматологические осмотры, а не ждать острых проблем.
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