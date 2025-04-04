Спустя два дня нашли щенка Блюма, которого охранник поезда выгнал на улицу

Охранник поезда выгнал щенка Блюма из вагона поезда — убежав из дома, тот забежал в первый прибывший вагон. После этого животное два дня искали несколько сотен человек, сообщают telegram-каналы.
«Собака убежала со своего участка на ж/д станцию и забежала в первый прибывший поезд в сторону Санкт-Петербурга <...> По словам очевидцев, на одной из ближайших станций охранник поезда просто прогнал щенка из вагона», — пишет telegram-канал Baza. Отмечается, что Блюма искала хозяйка и волонтеры — они нашли его в деревянной постройке в полукилометре от железнодорожных путей.
Блюм является щенком ивисской борзой. Он убежал из участка в Красном Бору 1 апреля. Хозяйке сразу начали помогать волонтеры, однако местные коммунальщики сдирали объявления о пропаже собаки, отметили в канале. По данным сотрудников Октябрьской железной дороги, Блюма никто не выгонял, однако на появившихся позже кадрах можно увидеть, как охранник действительно выгоняет пса из вагона.
Похожая ситуация произошла 11 января, когда проводница высадила с поезда кота Твикса, сбежавшего из переноски хозяина. Кота искали несколько дней, но он замерз насмерть.
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