Мэр Орска после паводка в 2024 году стал пить воду из-под крана

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Мэр Орска подчеркнул безопасность воды в городе тем, что сам пьет воду из-под крана
Мэр Орска подчеркнул безопасность воды в городе тем, что сам пьет воду из-под крана Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Мэр Орска (Оренбургская область) Артем Воробьев пьет воду из-под крана, поскольку она полностью безопасна, даже учитывая паводок 2024 года. Об этом сообщил сам глава города в интервью.

«Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана», — рассказал Артем Воробьев в беседе с РИА Новости.

Наводнение в Орске началось вечером 5 апреля 2024 года. В результате прорыва дамбы в Оренбургской области было затоплено около 12 тысяч зданий, около восьми тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться. В результате паводка были затоплены 71 скважина, сгорели насосы, некоторые из них разгерметизировались. Однако, как подчеркнул Воробьев, была проведена масштабная реконструкция водозаборных скважин. Мэр уточнил, что все скважины были прочищены и восстановлены, а Роспотребнадзор после проверок официально подтвердил безопасность питьевой воды для жителей города.

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Мэр Орска (Оренбургская область) Артем Воробьев пьет воду из-под крана, поскольку она полностью безопасна, даже учитывая паводок 2024 года. Об этом сообщил сам глава города в интервью. «Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана», — рассказал Артем Воробьев в беседе с РИА Новости. Наводнение в Орске началось вечером 5 апреля 2024 года. В результате прорыва дамбы в Оренбургской области было затоплено около 12 тысяч зданий, около восьми тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться. В результате паводка были затоплены 71 скважина, сгорели насосы, некоторые из них разгерметизировались. Однако, как подчеркнул Воробьев, была проведена масштабная реконструкция водозаборных скважин. Мэр уточнил, что все скважины были прочищены и восстановлены, а Роспотребнадзор после проверок официально подтвердил безопасность питьевой воды для жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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