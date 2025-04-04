Мэр Орска после паводка в 2024 году стал пить воду из-под крана

Мэр Орска (Оренбургская область) Артем Воробьев пьет воду из-под крана, поскольку она полностью безопасна, даже учитывая паводок 2024 года. Об этом сообщил сам глава города в интервью.
«Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана», — рассказал Артем Воробьев в беседе с РИА Новости.
Наводнение в Орске началось вечером 5 апреля 2024 года. В результате прорыва дамбы в Оренбургской области было затоплено около 12 тысяч зданий, около восьми тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться. В результате паводка были затоплены 71 скважина, сгорели насосы, некоторые из них разгерметизировались. Однако, как подчеркнул Воробьев, была проведена масштабная реконструкция водозаборных скважин. Мэр уточнил, что все скважины были прочищены и восстановлены, а Роспотребнадзор после проверок официально подтвердил безопасность питьевой воды для жителей города.
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