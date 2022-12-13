Челябинские медики смогут заходить в подъезды без ключей к домофону

Вход в подъезды с домофонами будет доступен для медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оператор домофонов обеспечит беспрепятственный доступ врачам скорой медпомощи и участковых терапевтов во всех городах присутствия в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе компании «Интерсвязь», новый порядок заработает до конца декабря.

«До конца 2022 года система начнет работать во всех 14 городах присутствия „Интерсвязи“: Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Каслях и других. В Челябинске такая система действует 2,5 года», — отметили в компании на сайте.

Специалисты оператора добавили: за время действия беспрепятственного доступа медики воспользовались преференцией более 11 тысяч раз. Технология для терапевтов реализована с помощью приложения «Интерсвязь. Умный город», для врачей скорой помощи — в специально разработанном приложении.

В «Интерсвязи» подчеркнули, что учли пожелания врачей с целью обеспечить быстрый доступ в подъезд. Чтобы воспользоваться возможностью, медик экстренной службы может открыть дверь с помощью диспетчера по телефону или нажатием кнопки напротив адреса на планшете.

В ноябре компания представила на рынке новый домофон «Сокол». Девайс содержит ряд новых функций, в частности, может освещать пространство перед подъездом в темное время суток.