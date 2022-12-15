Песков: Путин проведет большой Госсовет на следующей неделе

Владимир Путин запланировал проведение Госсовета на следующей неделе, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин планирует провести большой Госсовет РФ на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную дату представитель президента не уточнил.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов. В 2020 году глава государства также обновил состав Госсовета, а затем лично его возглавил.
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