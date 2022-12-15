Песков: Путин проведет большой Госсовет на следующей неделе

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Владимир Путин на волонтерской премии
Владимир Путин запланировал проведение Госсовета на следующей неделе, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин планирует провести большой Госсовет РФ на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную дату представитель президента не уточнил.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов. В 2020 году глава государства также обновил состав Госсовета, а затем лично его возглавил.

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Президент России Владимир Путин планирует провести большой Госсовет РФ на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будет большой Госсовет на следующей неделе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную дату представитель президента не уточнил. Ранее сообщалось, что Владимир Путин обновил состав Госсовета. В него вошли восемь новых губернаторов. В 2020 году глава государства также обновил состав Госсовета, а затем лично его возглавил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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