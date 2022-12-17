Слуцкий сообщил, что Бут едва не попал под обстрел в Донбассе

18 декабря 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий сообщил, что они были вынуждены менять маршрут из-за ударов высокоточным оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Маршрут делегации ЛДПР в Луганскую народную республику, в которую вошел и освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут, несколько раз приходилось менять из-за массированных обстрелов ВСУ. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в итоге партийцы со главе с ним и Бутом все же добрались в ЛНР. «Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена», — рассказал Слуцкий на церемонии открытия, передает РИА Новости. Политик отметил, что он будет приезжать в Луганск в «любой обстановке». Также сообщается, что кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма и Донецка. Ранее стало известно, что ЛДПР открыла отделение в ЛНР. На церемонии приняли участие глава ЛДПР Слуцкий и член партии Виктор Бут. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали оказывать Украине военную помощь. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России.

Маршрут делегации ЛДПР в Луганскую народную республику, в которую вошел и освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут, несколько раз приходилось менять из-за массированных обстрелов ВСУ. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в итоге партийцы со главе с ним и Бутом все же добрались в ЛНР. «Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена», — рассказал Слуцкий на церемонии открытия, передает РИА Новости. Политик отметил, что он будет приезжать в Луганск в «любой обстановке». Также сообщается, что кроме Слуцкого и Бута на учредительное собрание приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма и Донецка. Ранее стало известно, что ЛДПР открыла отделение в ЛНР. На церемонии приняли участие глава ЛДПР Слуцкий и член партии Виктор Бут. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали оказывать Украине военную помощь. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России.