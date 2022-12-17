Освобожденный из американской тюрьмы Бут приехал в Донбасс

Виктор Бут и Леонид Слуцкий открыли отделение партии ЛДПР в Луганске
Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия отделения партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.
«ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. <…> Бут заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске», — сообщили РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщило, что Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Бут заявлял, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца.
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