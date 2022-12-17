17 декабря 2022

Освобожденный из американской тюрьмы Бут приехал в Донбасс

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Съезд ЛДПР. Москва, бут виктор
Виктор Бут и Леонид Слуцкий открыли отделение партии ЛДПР в Луганске Фото:

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия отделения партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. <…> Бут заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске», — сообщили РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщило, что Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Бут заявлял, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца.

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Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия отделения партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости. «ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. <…> Бут заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске», — сообщили РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Бут заявлял, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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