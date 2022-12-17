Освобожденный из американской тюрьмы Бут приехал в Донбасс

18 декабря 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Виктор Бут и Леонид Слуцкий открыли отделение партии ЛДПР в Луганске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия отделения партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости. «ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. <…> Бут заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске», — сообщили РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Бут заявлял, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут приехал в Луганскую народную республику (ЛНР) для открытия отделения партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости. «ЛДПР открыла отделение в Луганской Народной Республике с участием лидера партии Леонида Слуцкого и недавно вступившего в нее освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута. <…> Бут заявил, что рад впервые в жизни побывать в Луганске», — сообщили РИА Новости. Ранее URA.RU сообщило, что Виктор Бут стал членом партии ЛДПР. Бут заявлял, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца.