РБК: неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Злоумышленники, забросавшие посольство Финляндии, были в балаклавах Фото:

Группа неизвестных забросала посольство Финляндии в России кувалдами. Об этом сообщили в дипведомстве.

«Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в Российской Федерации было сегодня совершено хулиганское действие. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили РБК в посольстве.

Инцидент произошел 20 декабря около 12 часов по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, как группа неизвестных в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства.

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Группа неизвестных забросала посольство Финляндии в России кувалдами. Об этом сообщили в дипведомстве. «Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в Российской Федерации было сегодня совершено хулиганское действие. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили РБК в посольстве. Инцидент произошел 20 декабря около 12 часов по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, как группа неизвестных в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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