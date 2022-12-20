Злоумышленники, забросавшие посольство Финляндии, были в балаклавах
Группа неизвестных забросала посольство Финляндии в России кувалдами. Об этом сообщили в дипведомстве.
«Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в Российской Федерации было сегодня совершено хулиганское действие. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили РБК в посольстве.
Инцидент произошел 20 декабря около 12 часов по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, как группа неизвестных в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства.
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