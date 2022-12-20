РБК: неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве. Видео

20 декабря 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Злоумышленники, забросавшие посольство Финляндии, были в балаклавах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа неизвестных забросала посольство Финляндии в России кувалдами. Об этом сообщили в дипведомстве. «Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в Российской Федерации было сегодня совершено хулиганское действие. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили РБК в посольстве. Инцидент произошел 20 декабря около 12 часов по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, как группа неизвестных в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства.

Группа неизвестных забросала посольство Финляндии в России кувалдами. Об этом сообщили в дипведомстве. «Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в Российской Федерации было сегодня совершено хулиганское действие. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили РБК в посольстве. Инцидент произошел 20 декабря около 12 часов по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал. На кадрах видно, как группа неизвестных в балаклавах перекидывает кувалды через забор посольства.