В Госдуме предложили Киеву войти в состав России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
В Госдуме предупредили Украину о последствиях атаки на Крым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине нужно готовить план по вхождению в состав России вместо планов по захвату Крыма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Он вызвался помочь Киеву составить такой план. Также депутат отметил, что попытки захвата Крыма станут катастрофой для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах по борьбе за Крым. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что ВСУ смогут победить в конфликте и вернуть Крым в следующем году. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Крым может стать украинским до конца лета.

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Украине нужно готовить план по вхождению в состав России вместо планов по захвату Крыма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости. Он вызвался помочь Киеву составить такой план. Также депутат отметил, что попытки захвата Крыма станут катастрофой для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах по борьбе за Крым. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что ВСУ смогут победить в конфликте и вернуть Крым в следующем году. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Крым может стать украинским до конца лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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