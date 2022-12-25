Украине нужно готовить план по вхождению в состав России вместо планов по захвату Крыма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.
Он вызвался помочь Киеву составить такой план. Также депутат отметил, что попытки захвата Крыма станут катастрофой для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах по борьбе за Крым. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что ВСУ смогут победить в конфликте и вернуть Крым в следующем году. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Крым может стать украинским до конца лета.
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Украине нужно готовить план по вхождению в состав России вместо планов по захвату Крыма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости. Он вызвался помочь Киеву составить такой план. Также депутат отметил, что попытки захвата Крыма станут катастрофой для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах по борьбе за Крым. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что ВСУ смогут победить в конфликте и вернуть Крым в следующем году. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Крым может стать украинским до конца лета.