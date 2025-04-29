Медведев назвал виновников мирового кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время лекции на образовательном марафоне «Знание. Первые» озвучил, что виной беспрецедентного мирового кризиса стала так называемая «англосаксонская тусовка» и ее «корыстные игры». А Россия на протяжении долгого времени проявляла близорукость, излишне доверяя западным странам.
«Виновником беспрецедентного кризиса, <...> стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — заявил Медведев в ходе лекции. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. По словам политика, действия этих стран привели человечество к опасной черте, за которой находится «небытие». Медведев напомнил, что доверие России проявлялось как во времена Второй мировой войны, так и в период краткосрочного потепления отношений, а также в первые постсоветские годы.
Марафон «Знание. Первые» — это образовательное мероприятие, на котором выступают представители власти, эксперты и общественные деятели. В ходе лекций обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики, а также вызовы, стоящие перед Россией и мировым сообществом.
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