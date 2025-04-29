Медведев назвал виновников мирового кризиса

Медведев: виновником мирового кризиса являются англосаксы
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам политика, действия англосаксонских стран привели человечество к опасной черте
По словам политика, действия англосаксонских стран привели человечество к опасной черте Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время лекции на образовательном марафоне «Знание. Первые» озвучил, что виной беспрецедентного мирового кризиса стала так называемая «англосаксонская тусовка» и ее «корыстные игры». А Россия на протяжении долгого времени проявляла близорукость, излишне доверяя западным странам.

«Виновником беспрецедентного кризиса, <...> стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — заявил Медведев в ходе лекции. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. По словам политика, действия этих стран привели человечество к опасной черте, за которой находится «небытие». Медведев напомнил, что доверие России проявлялось как во времена Второй мировой войны, так и в период краткосрочного потепления отношений, а также в первые постсоветские годы.

Марафон «Знание. Первые» — это образовательное мероприятие, на котором выступают представители власти, эксперты и общественные деятели. В ходе лекций обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики, а также вызовы, стоящие перед Россией и мировым сообществом.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время лекции на образовательном марафоне «Знание. Первые» озвучил, что виной беспрецедентного мирового кризиса стала так называемая «англосаксонская тусовка» и ее «корыстные игры». А Россия на протяжении долгого времени проявляла близорукость, излишне доверяя западным странам. «Виновником беспрецедентного кризиса, <...> стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», — заявил Медведев в ходе лекции. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. По словам политика, действия этих стран привели человечество к опасной черте, за которой находится «небытие». Медведев напомнил, что доверие России проявлялось как во времена Второй мировой войны, так и в период краткосрочного потепления отношений, а также в первые постсоветские годы. Марафон «Знание. Первые» — это образовательное мероприятие, на котором выступают представители власти, эксперты и общественные деятели. В ходе лекций обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики, а также вызовы, стоящие перед Россией и мировым сообществом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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