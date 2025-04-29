Песков: Европа продолжает ориентироваться на продолжение войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий насчет высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления давления на Россию. В ответ на это Песков сообщил, что такие заявления свидетельствуют о стремлении европейских стран к продолжению вооруженного конфликта.
«И на фоне этого говорить о необходимости усиления какого-то давления — [это] лишний раз подтверждает, что пока по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что российская сторона, в свою очередь, продолжает прилагать усилия для перехода ситуации к мирному урегулированию. Также Дмитрий Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, однако украинская сторона не проявила интереса к этим предложениям. Он также отметил, что инициатива о «майском перемирии» исходила от Путина, но официальный ответ от Украины до сих пор не поступил.
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