Политолог разглядел сигнал в новогоднем обращении Путина

Политолог Марков: формат новогоднего обращения Путина говорит о новом подходе власти к СВО

01 января 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Обращение президента на фоне военных — ясный выбор властей России, считает Сергей Марков Фото: официальный сайт президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фон президента России Владимира Путина во время его новогоднего обращения к россиянам говорит о новом подходе власти к спецоперации на Украине. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков. Поздравляя россиян с наступлением 2023 года, Путин обращался к ним, стоя на фоне военных. «Новогоднее обращение Путина на фоне военных в форме, а не на фоне Кремля, показывает ясный выбор руководства России, — вся страна должна стать единым военным лагерем», — написал Марков в своем telegram-канале . Он отметил, что российские власти отвергли прежний подход к проведению спецоперации на Украине, когда «армия воюет, а страна живет как обычно». «Всем органам власти и всем гражданам подан ясный сигнал, — теперь должно быть «все для фронта! Все для победы!» — заключил политолог. Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба Южного военного округа. Во время выступления президента на его фоне стояли военные. Помимо обращения, в штабе Путин пообщался с командующими, а также вручил награды новым воинским формированиям и военным.

Фон президента России Владимира Путина во время его новогоднего обращения к россиянам говорит о новом подходе власти к спецоперации на Украине. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков. Поздравляя россиян с наступлением 2023 года, Путин обращался к ним, стоя на фоне военных. «Новогоднее обращение Путина на фоне военных в форме, а не на фоне Кремля, показывает ясный выбор руководства России, — вся страна должна стать единым военным лагерем», — написал Марков в своем telegram-канале. Он отметил, что российские власти отвергли прежний подход к проведению спецоперации на Украине, когда «армия воюет, а страна живет как обычно». «Всем органам власти и всем гражданам подан ясный сигнал, — теперь должно быть «все для фронта! Все для победы!» — заключил политолог. Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба Южного военного округа. Во время выступления президента на его фоне стояли военные. Помимо обращения, в штабе Путин пообщался с командующими, а также вручил награды новым воинским формированиям и военным.