Путин посетил штаб ЮВО и наградил военных

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Владимир Путин пообщался с командующими в штабе ЮВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими. Также из штаба округа Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

Глава государства вручил новым воинским формированиям боевые знамена и государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Президент России вручил гвардии ефрейтору, механику-водителю 76-й десантной штурмовой дивизии Матвееву Матвею Александровичу звезду Героя Российской Федерации.

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Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими. Также из штаба округа Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Глава государства вручил новым воинским формированиям боевые знамена и государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Президент России вручил гвардии ефрейтору, механику-водителю 76-й десантной штурмовой дивизии Матвееву Матвею Александровичу звезду Героя Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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