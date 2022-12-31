Путин посетил штаб ЮВО и наградил военных

Владимир Путин пообщался с командующими в штабе ЮВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где пообщался с командующими. Также из штаба округа Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства вручил новым воинским формированиям боевые знамена и государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Президент России вручил гвардии ефрейтору, механику-водителю 76-й десантной штурмовой дивизии Матвееву Матвею Александровичу звезду Героя Российской Федерации.
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