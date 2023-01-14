В спецоперации погиб Леонид Родионов из Серова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб 41-летний Леонид Родионов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». В детстве он остался сиротой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Леонида Родионова в ходе проведения спецоперации. Он был сиротой. Погиб в ходе освобождения ДНР в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Леонид Родионов родился 9 января 1982 года в Серове. Воспитывался в школе-интернате №1. Окончив девять классов, поступил в СПТУ №54, где получил образование автомеханика. Прощание с бойцом состоится 16 января в 12:00 в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.