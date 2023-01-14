14 января 2023

Свердловский солдат-сирота из ЧВК «Вагнер» погиб на спецоперации. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
В спецоперации погиб Леонид Родионов из Серова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб 41-летний Леонид Родионов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». В детстве он остался сиротой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Леонида Родионова в ходе проведения спецоперации. Он был сиротой. Погиб в ходе освобождения ДНР в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Леонид Родионов родился 9 января 1982 года в Серове. Воспитывался в школе-интернате №1. Окончив девять классов, поступил в СПТУ №54, где получил образование автомеханика. Прощание с бойцом состоится 16 января в 12:00 в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Мужчина числился в ЧВК «Вагнер»
Фото:

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В спецоперации на Украине погиб 41-летний Леонид Родионов из Серова (Свердловская область). Мужчина входил в состав ЧВК «Вагнер». В детстве он остался сиротой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые жители! С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Леонида Родионова в ходе проведения спецоперации. Он был сиротой. Погиб в ходе освобождения ДНР в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении. Леонид Родионов родился 9 января 1982 года в Серове. Воспитывался в школе-интернате №1. Окончив девять классов, поступил в СПТУ №54, где получил образование автомеханика. Прощание с бойцом состоится 16 января в 12:00 в ритуальном зале похоронной службы «Прощание». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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