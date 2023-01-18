Путин призвал официально признать геноцид в отношении граждан СССР

18 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

18 января Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал признать геноцид в отношении советских граждан в период Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен», — уточнил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в ходе Нюрнбергского процесса не были рассмотрены факты, которые доказывали геноцид. Также в ходе встречи Путин поблагодарил жителей блокадного Ленинграда за поддержку, как города в те тяжелые времена, так и страны в целом. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». 18 января российский президент принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. В ходе мероприятий он провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.

Президент РФ Владимир Путин призвал признать геноцид в отношении советских граждан в период Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен», — уточнил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в ходе Нюрнбергского процесса не были рассмотрены факты, которые доказывали геноцид. Также в ходе встречи Путин поблагодарил жителей блокадного Ленинграда за поддержку, как города в те тяжелые времена, так и страны в целом. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». 18 января российский президент принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. В ходе мероприятий он провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.