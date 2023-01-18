Путин возложил цветы к месту, где воевал его отец

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

18 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил мероприятия, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент возложил цветы к памятнику „Рубежный камень“ на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области», — уточняет пресс-служба администрации президента. Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти — там, где сражался его отец. Владимир Путин 18 января принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Кроме того, он посетит Государственный музей обороны и блокады Ленинграда, где прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Ранее сообщалось, что Путин посетит цеха Обуховского завода и пообщается с рабочими, пишут « Невские новости». Ранее российский глава государства рассказывал о поразившем его факте, связанного с блокадой Ленинграда. Его поразило, что за годы блокады, жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. 18 января 2023 года в России отмечается 80-я годовщина со дня прорыва блокады. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Путин много раз подробно рассказывал, как его семья жила в блокаду, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент возложил цветы к памятнику „Рубежный камень“ на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области», — уточняет пресс-служба администрации президента. Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти — там, где сражался его отец. Владимир Путин 18 января принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Кроме того, он посетит Государственный музей обороны и блокады Ленинграда, где прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Ранее сообщалось, что Путин посетит цеха Обуховского завода и пообщается с рабочими, пишут «Невские новости». Ранее российский глава государства рассказывал о поразившем его факте, связанного с блокадой Ленинграда. Его поразило, что за годы блокады, жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. 18 января 2023 года в России отмечается 80-я годовщина со дня прорыва блокады. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Путин много раз подробно рассказывал, как его семья жила в блокаду, сообщает Life.