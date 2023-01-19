Минцифры РФ высказалось о блокировке Youtube в России

Шадаев: Минцифры против блокировки Youtube в России
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Минцифры РФ против блокировки Youtube Фото:

Минцифры России, как и раньше, выступает против блокировки Youtube в стране. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе брифинга министерства.

«Позиция Минцифры относительно Youtube не поменялась. Министерство, как и раньше, выступает против блокировки этого сервиса в России», — сказал Максут Шадаев в ходе своего выступления, трансляция которого велась на youtube-канале правительства России.

О возможной скорой блокировке Youtube в России ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. До этого он уже называл сервис «информационной чумой нашего времени», сообщает «Федеральное агентство новостей». Глава ЧВК «Вагнер» отмечал, что те россияне, которые продолжат пользоваться Youtube после его блокировки, понесут заслуженное наказание. Заявление Пригожина уже опровергли в Госдуме.

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Минцифры России, как и раньше, выступает против блокировки Youtube в стране. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе брифинга министерства. «Позиция Минцифры относительно Youtube не поменялась. Министерство, как и раньше, выступает против блокировки этого сервиса в России», — сказал Максут Шадаев в ходе своего выступления, трансляция которого велась на youtube-канале правительства России. О возможной скорой блокировке Youtube в России ранее заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. До этого он уже называл сервис «информационной чумой нашего времени», сообщает «Федеральное агентство новостей». Глава ЧВК «Вагнер» отмечал, что те россияне, которые продолжат пользоваться Youtube после его блокировки, понесут заслуженное наказание. Заявление Пригожина уже опровергли в Госдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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