В Кремле ответили сенатору-экстремисту из США, который грозит новыми санкциями

Песков: будь воля Грэма*, он бы давно ввел санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков подчеркнул, что русофобская позиция Грэма* хорошо известна России
Дмитрий Песков подчеркнул, что русофобская позиция Грэма* хорошо известна России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Позиция американского сенатора-республиканца (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) хороша известна России. Москва принимает к сведению его слова о новых антироссийских санкциях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что если бы воля Грэма, то санкции уже давно бы были введены, но их так и не следует. 

«Мы принимаем его [мнение] к сведению. Позиция сенатора хорошо нам известна. Он относится к группе заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были бы введены уже давно», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее сенатор Линдси Грэм неоднократно выступал инициатором жестких антироссийских мер, в том числе предлагал законопроект о введении 500% пошлин на товары из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. Однако в Конгрессе США его инициативы не нашли достаточной поддержки.

* Линдси Грэм внесен в список экстремистов и террористов в России

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Позиция американского сенатора-республиканца (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) хороша известна России. Москва принимает к сведению его слова о новых антироссийских санкциях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что если бы воля Грэма, то санкции уже давно бы были введены, но их так и не следует.  «Мы принимаем его [мнение] к сведению. Позиция сенатора хорошо нам известна. Он относится к группе заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были бы введены уже давно», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее сенатор Линдси Грэм неоднократно выступал инициатором жестких антироссийских мер, в том числе предлагал законопроект о введении 500% пошлин на товары из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. Однако в Конгрессе США его инициативы не нашли достаточной поддержки. * Линдси Грэм внесен в список экстремистов и террористов в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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