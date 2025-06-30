Позиция американского сенатора-республиканца (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) хороша известна России. Москва принимает к сведению его слова о новых антироссийских санкциях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что если бы воля Грэма, то санкции уже давно бы были введены, но их так и не следует.
«Мы принимаем его [мнение] к сведению. Позиция сенатора хорошо нам известна. Он относится к группе заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были бы введены уже давно», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее сенатор Линдси Грэм неоднократно выступал инициатором жестких антироссийских мер, в том числе предлагал законопроект о введении 500% пошлин на товары из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. Однако в Конгрессе США его инициативы не нашли достаточной поддержки.
* Линдси Грэм внесен в список экстремистов и террористов в России
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