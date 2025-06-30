Песков дал ценный совет мэру Одессы после неожиданного заявления об истории города

Песков посоветовал мэру Одессы Труханову ознакомиться с учебником по истории
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил Дмитрий Песков
История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил Дмитрий Песков Фото:

История Одессы неразрывно связана с Россией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какой бы совет дал Кремль мэру Геннадию Труханову, заявившему, что Одесса — это не русский город.

«Взять или учебник по истории, или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Это очевидный факт», — такой совет Песков дал мэру Одессы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса — это не русский город и никогда России не принадлежал. Причем сделал он это по-русски. По словам Труханова, у Одессы своя история и жизнь, а одесситам посоветовал меньше слушать президента Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
История Одессы неразрывно связана с Россией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какой бы совет дал Кремль мэру Геннадию Труханову, заявившему, что Одесса — это не русский город. «Взять или учебник по истории, или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Это очевидный факт», — такой совет Песков дал мэру Одессы. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса — это не русский город и никогда России не принадлежал. Причем сделал он это по-русски. По словам Труханова, у Одессы своя история и жизнь, а одесситам посоветовал меньше слушать президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...