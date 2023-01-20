В Миассе продают фитнес-центр за 30 млн рублей

Фитнес-центр выставлен на продажу как готовый работающий бизнес Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Миассе Челябинской области продают фитнес-центр с выставочным пространством. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Готовый бизнес „Уральской Швейцарии“ — оздоровительный клуб „Константа“ и выставочное пространство „Купол“ в центральном районе Миасса. Общая площадь здания более 400 кв. м., из них: цокольный этаж со всем инженерно-техническим оборудованием; первый этаж — „Аквазона“ 100 кв. м., оснащенная сауной, хамамом, джакузи с гидромассажем, душевыми и раздевалками; лестничный пролет — выставочное пространство с профессиональным и хорошим естественным освещением, для организации и проведения выставок и музыкально-тематических вечеров; второй этаж — просторный фитнес-зал 75 кв. м. с панорамными окнами и зеркальной стеной, массажные кабинеты, административные помещения», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления отметил, что все помещения и техническое оборудование объекта в идеальном состоянии, на данный момент центр функционирует в рабочем режиме. Стоимость объекта составляет 30 млн рублей.

Недавно в Челябинской области была выставлена на продажу база отдыха со страусиной фермой. База «Уральская заимка» находится в Красноармейском районе.