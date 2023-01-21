Минобороны отработало защиту Подмосковья от ракетных ударов

Зенитно-ракетная батарея С-300 провела учения на военных объектах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что отрабатывались воздушные атаки.
«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа», — сообщили в Минобороны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В учениях приняло участие более 150 военных и более 30 единиц военной техники.
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Зенитно-ракетная батарея С-300 провела учения на военных объектах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что отрабатывались воздушные атаки. «В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа», — сообщили в Минобороны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В учениях приняло участие более 150 военных и более 30 единиц военной техники.