Минобороны отработало защиту Подмосковья от ракетных ударов

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, военные учения, полигон
Минобороны сообщило об учениях в Подмосковье Фото:

Зенитно-ракетная батарея С-300 провела учения на военных объектах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что отрабатывались воздушные атаки.

«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа», — сообщили в Минобороны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В учениях приняло участие более 150 военных и более 30 единиц военной техники.

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Зенитно-ракетная батарея С-300 провела учения на военных объектах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что отрабатывались воздушные атаки. «В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа», — сообщили в Минобороны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В учениях приняло участие более 150 военных и более 30 единиц военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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