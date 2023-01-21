В Озерске продают недостроенную гостиницу за 38 млн рублей

В Озерске Челябинской области продают недостроенную гостиницу за 38 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Недостроенная Гостиница на 41 номер. В гостинице 80 процентов строительных работ завершено. Также отлично подойдет под офисное назначение. Разрешительные документы в порядке», — сказано в объявлении на «Авито».
Автор объявления указал, что у гостиницы оборудована бесплатная парковка на 40 мест. В самой гостиницы установлен лифт импортного производства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Миассе выставлен на продажу фитнес-центр с выставочным пространством. Стоимость действующего бизнеса составляет 30 млн рублей.
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