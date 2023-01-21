21 января 2023
20 января 2023

В Озерске продают недостроенную гостиницу за 38 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
В гостинице 80 процентов строительных работ завершено Фото:

В Озерске Челябинской области продают недостроенную гостиницу за 38 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Недостроенная Гостиница на 41 номер. В гостинице 80 процентов строительных работ завершено. Также отлично подойдет под офисное назначение. Разрешительные документы в порядке», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что у гостиницы оборудована бесплатная парковка на 40 мест. В самой гостиницы установлен лифт импортного производства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Миассе выставлен на продажу фитнес-центр с выставочным пространством. Стоимость действующего бизнеса составляет 30 млн рублей.

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В Озерске Челябинской области продают недостроенную гостиницу за 38 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Недостроенная Гостиница на 41 номер. В гостинице 80 процентов строительных работ завершено. Также отлично подойдет под офисное назначение. Разрешительные документы в порядке», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что у гостиницы оборудована бесплатная парковка на 40 мест. В самой гостиницы установлен лифт импортного производства. Ранее URA.RU писало о том, что в Миассе выставлен на продажу фитнес-центр с выставочным пространством. Стоимость действующего бизнеса составляет 30 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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