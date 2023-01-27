Генерал ФСБ допустил захват танков Abrams и Leopard для изучения

28 января 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

В каждом западном танке для российских войск есть тайна, предположил Михаил Михальчев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия может захватить западные танки, такие как американские Abrams и немецкие Leopard 2, с целью изучения. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев. «В захвате этих танков есть смысл, потому что в каждом танке есть тайна», — отметил Михаил Михальчев. Его слова приводят «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что на Украину будут поставляться танки обычных версий, а не современных. В качестве подтверждения своих слов он напоминает, что обычно США по закону нельзя продавать современные Abrams, так как в их броне используется уран. Также он предполагает, что интересные секреты можно выявить и у британских танков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали активно отправлять Украине свои танки с целью поддержки. Тем не менее доцент датской Академии обороны Клаус Матисен уверен, что эти танки не смогут помочь украинским солдатам.

Российская армия может захватить западные танки, такие как американские Abrams и немецкие Leopard 2, с целью изучения. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в запасе Михаил Михальчев. «В захвате этих танков есть смысл, потому что в каждом танке есть тайна», — отметил Михаил Михальчев. Его слова приводят «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что на Украину будут поставляться танки обычных версий, а не современных. В качестве подтверждения своих слов он напоминает, что обычно США по закону нельзя продавать современные Abrams, так как в их броне используется уран. Также он предполагает, что интересные секреты можно выявить и у британских танков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада начали активно отправлять Украине свои танки с целью поддержки. Тем не менее доцент датской Академии обороны Клаус Матисен уверен, что эти танки не смогут помочь украинским солдатам.