Делегация Украины проигнорировала официальный дресс-код

В Стамбуле начались переговоры между делегациями России, Украины и Турции, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. Украинская делегация преимущественно выбрала военный стиль, в то время как глава переговорной группы Украины Рустем Умеров отдал предпочтение строгому черному костюму.
«Большинство украинских делегатов предпочли для переговоров милитари-лук», — это можно увидеть на видеотрансляции переговоров. Российские и турецкие представители придерживались строгого протокола в одежде. Как и положено на дипломатических встречах, они были в официальных костюмах.
Прямые переговоры российских и украинских представителей под руководством помощника президента Владимира Мединского начались 16 мая. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, представители военного ведомства и Генштаба. Встреча проходит при участии турецких представителей, выступающих в роли посредников.
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