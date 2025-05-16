Делегация Украины проигнорировала официальный дресс-код

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Представители России и Турции пришли на встречу в официальных костюмах.
Представители России и Турции пришли на встречу в официальных костюмах. Фото:

В Стамбуле начались переговоры между делегациями России, Украины и Турции, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. Украинская делегация преимущественно выбрала военный стиль, в то время как глава переговорной группы Украины Рустем Умеров отдал предпочтение строгому черному костюму.

«Большинство украинских делегатов предпочли для переговоров милитари-лук», — это можно увидеть на видеотрансляции переговоров. Российские и турецкие представители придерживались строгого протокола в одежде. Как и положено на дипломатических встречах, они были в официальных костюмах.

Прямые переговоры российских и украинских представителей под руководством помощника президента Владимира Мединского начались 16 мая. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, представители военного ведомства и Генштаба. Встреча проходит при участии турецких представителей, выступающих в роли посредников. 

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В Стамбуле начались переговоры между делегациями России, Украины и Турции, направленные на поиск путей урегулирования конфликта. Украинская делегация преимущественно выбрала военный стиль, в то время как глава переговорной группы Украины Рустем Умеров отдал предпочтение строгому черному костюму. «Большинство украинских делегатов предпочли для переговоров милитари-лук», — это можно увидеть на видеотрансляции переговоров. Российские и турецкие представители придерживались строгого протокола в одежде. Как и положено на дипломатических встречах, они были в официальных костюмах. Прямые переговоры российских и украинских представителей под руководством помощника президента Владимира Мединского начались 16 мая. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, представители военного ведомства и Генштаба. Встреча проходит при участии турецких представителей, выступающих в роли посредников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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