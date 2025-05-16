Украина и РФ обменялись телами военных по формуле 909 на 34

Украина и Россия обменялись телами погибших военнослужащих по формуле 909 на 34. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, на подконтрольную Киеву территорию возвращены тела 909 украинских военных, России же переданы тела 34 ее военнослужащих.
«Власти Украины сообщили о возвращении на подконтрольную им территорию 909 тел погибших военнослужащих. Россия получила тела 34 военных», — заявил Саралиев. Его слова приводит РБК. Он отметил, что Москва вернула Киеву тела украинцев, которые находились в российских моргах, а также те, что были найдены в районе Курахово, Запорожья, Харькова и других регионах. В украинском Координационном штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за помощь в организации обмена.
Украинские власти сообщили, что тела будут идентифицированы следователями совместно с экспертами МВД. Процедуры по установлению личностей планируется провести в кратчайшие сроки.
Последний обмен телами военных между Россией и Украиной состоялся 18 апреля, когда России было передано 41 тело, а Украине — 909. 6 мая прошел пятый обмен пленными с начала года, в ходе которого обе стороны передали по 205 военнослужащих.
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