01 февраля 2023

В Златоусте почтили память экс-депутата, погибшего на Украине. Видео

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Свеча памяти. Курган, акция памяти, свеча памяти
Экс-депутат принял участие в трех военных кампаниях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) 31 января простились с бывшим депутатом горсобрания Александром Негребецких, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Его родные опубликовали в социальных сетях видеоролик в память о нем.

«Саша, спи спокойно. Помним, любим, скорбим. Ты наш герой. Спасибо за мирное небо», — с таких слов начинается видео, опубликованное на странице Елизаветы Негребецких в соцсети «ВКонтакте».

В видеоряде, автором которого является Ирина Горащенко, подобраны кадры жизни бывшего депутата. На большинстве фото он в военной форме.

Также на странице Елизаветы опубликованы слова благодарности всем, кто помогал ее семье в организации похорон. О гибели Александра Негребецких стало известно в конце июня 2022 года. Тело экс-депутата доставили в Златоуст лишь к январю 2023 года.

Военная кампания в Донбассе, которую устроил киевский режим, стала для Негребецких третьей. До этого он участвовал в двух Чеченских войнах в составе спецназа ГРУ. С самого начала военных действий он оказался в пекле событий. Воевал за свободу вместе с героями Донбасса «Гиви» и «Мотороллой». В Златоуст он возвращался исключительно на лечение и небольшой отдых. У Негребецких остался 24-летний сын Андрей.

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В Златоусте (Челябинская область) 31 января простились с бывшим депутатом горсобрания Александром Негребецких, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Его родные опубликовали в социальных сетях видеоролик в память о нем. «Саша, спи спокойно. Помним, любим, скорбим. Ты наш герой. Спасибо за мирное небо», — с таких слов начинается видео, опубликованное на странице Елизаветы Негребецких в соцсети «ВКонтакте». В видеоряде, автором которого является Ирина Горащенко, подобраны кадры жизни бывшего депутата. На большинстве фото он в военной форме. Также на странице Елизаветы опубликованы слова благодарности всем, кто помогал ее семье в организации похорон. О гибели Александра Негребецких стало известно в конце июня 2022 года. Тело экс-депутата доставили в Златоуст лишь к январю 2023 года. Военная кампания в Донбассе, которую устроил киевский режим, стала для Негребецких третьей. До этого он участвовал в двух Чеченских войнах в составе спецназа ГРУ. С самого начала военных действий он оказался в пекле событий. Воевал за свободу вместе с героями Донбасса «Гиви» и «Мотороллой». В Златоуст он возвращался исключительно на лечение и небольшой отдых. У Негребецких остался 24-летний сын Андрей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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