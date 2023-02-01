Экс-депутат принял участие в трех военных кампаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) 31 января простились с бывшим депутатом горсобрания Александром Негребецких, погибшем в ходе спецоперации РФ на Украине. Его родные опубликовали в социальных сетях видеоролик в память о нем.

«Саша, спи спокойно. Помним, любим, скорбим. Ты наш герой. Спасибо за мирное небо», — с таких слов начинается видео, опубликованное на странице Елизаветы Негребецких в соцсети «ВКонтакте».

В видеоряде, автором которого является Ирина Горащенко, подобраны кадры жизни бывшего депутата. На большинстве фото он в военной форме.

Также на странице Елизаветы опубликованы слова благодарности всем, кто помогал ее семье в организации похорон. О гибели Александра Негребецких стало известно в конце июня 2022 года. Тело экс-депутата доставили в Златоуст лишь к январю 2023 года.

Военная кампания в Донбассе, которую устроил киевский режим, стала для Негребецких третьей. До этого он участвовал в двух Чеченских войнах в составе спецназа ГРУ. С самого начала военных действий он оказался в пекле событий. Воевал за свободу вместе с героями Донбасса «Гиви» и «Мотороллой». В Златоуст он возвращался исключительно на лечение и небольшой отдых. У Негребецких остался 24-летний сын Андрей.