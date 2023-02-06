Глава президентской платформы: российские IT-компании сместили западных гигантов

06 февраля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Россия оказывает беспрецедентные меры поддержки для IT-специалистов, сказал Сергей Плуготаренко Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время кризиса в России появились новые компании с привлекательными условиями работы для IT-специалистов. Отток айтишников также помогло предотвратить государство, предоставившее огромную поддержку отрасли. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор АНО «Цифровая экономика» (главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России, реализующая национальные проекты РФ, которые выдвинул российский глава Владимир Путин) Сергей Плуготаренко. «Для IT-отрасли кризисы — как прививки, которые делают сильнее и открывают новые возможности. И нашу внутриотраслевую уверенность, что „мы справимся“, чувствуют и IT-специалисты. Сегодня из-за ухода многих западных игроков с российского рынка освободились определенные ниши. На место иностранных компаний приходят сильные российские, которые нуждаются в квалифицированных кадрах и готовы предложить конкурентные условия», — сказал Сергей Плуготаренко. По его словам, в РФ активно развиваются собственные сервисы и продукты, коммерческие и государственные. «Например — платформа ГосТех, которая, я уверен, уже в ближайшем будущем станет значимой площадкой для многих разработчиков. Также удержанию IT-специалистов помогают беспрецедентные меры поддержки со стороны государства: системы льготного кредитования, отсрочка от армии, налоговые льготы. Важно и ценно, что благодаря тесному взаимодействию государства и бизнеса меры поддержки трансформируются, реагируя на потребности бизнеса и специалистов», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что вопрос кадров является одним из самых важных для отрасли. «Давайте помнить, что самое главное для цифровой экономики — это люди, ведь все цифровое делает руками и мозгами. Мы — высокотехнологичная отрасль, в плотном контакте с государством, должны продолжать эффективную работу по направлению удержания кадров и созданию комфортных условий для технологичных компаний — тогда нас ждет светлое цифровое будущее», — заключил Плуготаренко Ранее институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел опрос IT-специалистов. Как показали его результаты, они в целом оптимистично смотрят на перспективы развития отрасли в России в ближайшем будущем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время кризиса в России появились новые компании с привлекательными условиями работы для IT-специалистов. Отток айтишников также помогло предотвратить государство, предоставившее огромную поддержку отрасли. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор АНО «Цифровая экономика» (главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России, реализующая национальные проекты РФ, которые выдвинул российский глава Владимир Путин) Сергей Плуготаренко. «Для IT-отрасли кризисы — как прививки, которые делают сильнее и открывают новые возможности. И нашу внутриотраслевую уверенность, что „мы справимся“, чувствуют и IT-специалисты. Сегодня из-за ухода многих западных игроков с российского рынка освободились определенные ниши. На место иностранных компаний приходят сильные российские, которые нуждаются в квалифицированных кадрах и готовы предложить конкурентные условия», — сказал Сергей Плуготаренко. По его словам, в РФ активно развиваются собственные сервисы и продукты, коммерческие и государственные. «Например — платформа ГосТех, которая, я уверен, уже в ближайшем будущем станет значимой площадкой для многих разработчиков. Также удержанию IT-специалистов помогают беспрецедентные меры поддержки со стороны государства: системы льготного кредитования, отсрочка от армии, налоговые льготы. Важно и ценно, что благодаря тесному взаимодействию государства и бизнеса меры поддержки трансформируются, реагируя на потребности бизнеса и специалистов», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что вопрос кадров является одним из самых важных для отрасли. «Давайте помнить, что самое главное для цифровой экономики — это люди, ведь все цифровое делает руками и мозгами. Мы — высокотехнологичная отрасль, в плотном контакте с государством, должны продолжать эффективную работу по направлению удержания кадров и созданию комфортных условий для технологичных компаний — тогда нас ждет светлое цифровое будущее», — заключил Плуготаренко Ранее институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел опрос IT-специалистов. Как показали его результаты, они в целом оптимистично смотрят на перспективы развития отрасли в России в ближайшем будущем.