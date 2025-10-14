FT рассказал о неожиданной проблеме в производстве оружия на Западе

Торговый конфликт между США и Китаем может сорвать поставки редкоземельных металлов и задержать производство вооружений на Западе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). По данным издания, новые экспортные ограничения, введенные КНР, могут нарушить цепочки поставок и привести к росту цен на стратегические материалы, необходимые для производства истребителей F-35, ракет «Томагавк», радиолокационных систем и беспилотников.
«Западные компании предупреждают о возможном хаосе в цепочке поставок редкоземельных металлов в Китае», — говорится в материале FT. Представитель немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA заявил газете, что эти меры будут иметь далеко идущие последствия для поставок соответствующей продукции в Германию и Европу.
Эксперт Центра стратегических и международных исследований США Грейслин Баскаран, в свою очередь, подчеркнула, что новые правила предусматривают изъятие даже минимальных количеств китайских материалов из военных цепочек поставок. Это, по ее словам, крайне негативно будет сказываться на экономике.
Компании из США и Европы уже начали создавать запасы редкоземельных металлов, но опасаются, что этого будет недостаточно для защиты от перебоев. Американский стартап ePropelled, производящий двигатели для беспилотников, сообщил FT, что ограничения могут привести к задержкам в производстве и увеличению затрат. Представители европейской ассоциации ASD сообщили, что работают с ключевыми компаниями для минимизации негативного влияния новых мер.
Ранее, 9 октября, Министерство коммерции КНР ужесточило контроль над экспортом редкоземельных металлов и связанных технологий. 10 октября президент США Дональд Трамп сообщил о планах повысить пошлины на продукцию из Китая до 100% с 1 ноября и ввести экспортные ограничения на программное обеспечение. В общей сложности тарифы США на китайские товары могут достигнуть 130%.
