Бортников раскрыл ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

За 2025 год в Северо-Кавказском федеральном округе было предотвращено 27 терактов и задержаны более 280 человек, среди которых растет доля молодежи. Тем временем само их число в регионе снизилось вдвое, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников.
«Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов», — указано в сообщении. Его передает РИА Новости. Также отмечается, что число совершенных терактов снизилось в два раза, по сравнению с 2024 годом.
Помимо этого, Бортников рассказал, что в этом году задержано более 280 лиц, обвиняемых в подготовке терактов, пособничестве или попытки вступления в запрещенные организации. По его словам, большая часть из задержанных являлась сторонниками радикальных нетрадиционных для России религиозных течений.
Также в сообщении отмечается, что доля вовлекаемой в террористическую деятельность молодежи растет. Происходит это из-за влияния зарубежных религиозных образовательных организаций или служителей культа, получивших образование за пределами РФ, заявил Бортников.
ФСБ предотвращает теракты не только на территории Северного Кавказа, но и по всей стране, в целом. В августе ФСБ предотвратили попытку террористического акта на Крымском мосту. По задумке Киева, машина, снаряженная взрывчаткой планировалось передать водителю, который направится в Крым. Служба безопасности выявила и обезвредила взрывное устройство. Об этом сообщило RT.
