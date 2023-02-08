Великобритания ввела санкции против экс-главы совета директоров «Уралвагонзавода»

«Уралвагонзавод» входит в одноименный концерн госкорпорации «Ростех» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственный деятель Евгений Школов, занимавший с 2011 по 2012 годы должность председателя совета директоров НПК «Уралвагонзавод», попал в санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на официальном сайте английского правительства.

«… [Под санкции попал] Евгений Школов, бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО „Системный оператор Единой энергетической системы“», — говорится в документе. Школов с 2011 по 2012 годы был главой совета директоров промышленного предприятия «Уралвагонзавод», затем перешел на должность помощника президента РФ и курировал сферу госслужбы и кадров. Сейчас Школов является действительным государственным советником РФ первой степени.

Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в списке оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.