Великобритания ввела санкции против экс-главы совета директоров «Уралвагонзавода»

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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, коридор
«Уралвагонзавод» входит в одноименный концерн госкорпорации «Ростех» Фото:

Государственный деятель Евгений Школов, занимавший с 2011 по 2012 годы должность председателя совета директоров НПК «Уралвагонзавод», попал в санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на официальном сайте английского правительства.

«… [Под санкции попал] Евгений Школов, бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО „Системный оператор Единой энергетической системы“», — говорится в документе. Школов с 2011 по 2012 годы был главой совета директоров промышленного предприятия «Уралвагонзавод», затем перешел на должность помощника президента РФ и курировал сферу госслужбы и кадров. Сейчас Школов является действительным государственным советником РФ первой степени.

Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в списке оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

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Государственный деятель Евгений Школов, занимавший с 2011 по 2012 годы должность председателя совета директоров НПК «Уралвагонзавод», попал в санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на официальном сайте английского правительства. «… [Под санкции попал] Евгений Школов, бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО „Системный оператор Единой энергетической системы“», — говорится в документе. Школов с 2011 по 2012 годы был главой совета директоров промышленного предприятия «Уралвагонзавод», затем перешел на должность помощника президента РФ и курировал сферу госслужбы и кадров. Сейчас Школов является действительным государственным советником РФ первой степени. Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в списке оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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