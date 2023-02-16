Тюменский депутат метит в правительство при влиятельном покровителе из Екатеринбурга

Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов сохраняет присутствие в тюменской политике. Обсуждается, что при его поддержке депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов не будет заявляться на выборы в этом году, а займет должность начальника управления в департаменте физической культуры правительства Тюменской области.
«Они [Чемезов и Потапов] знакомы еще по федерации каратэ. Потапов возглавляет областную федерацию каратэ, а Чемезов — вице-президент Всероссийской. Потапов помогал Чемезову на округе, когда тот был муниципальным депутатом, а после ухода Олега Леонидовича в областной парламент, занял его кресло в гордуме. Подряды, заключаемые Потаповым в 2015 году на свои спортивные проекты, также проходили под патронажем Чемезова», — рассказали URA.RU инсайдеры.
В политтусовке полагают, что на новый депутатский срок Потапов не выдвинется. «Олег Леонидович не против еще одного ставленника в Тюменском правительстве. Вполне вероятно, что вскоре он возглавит важное управление в департаменте физической культуры и дополнительного образования», — резюмирует источник агентства
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.
В городской думе Тюмени Андрей Потапов работает второй созыв. Является мастером спорта международного класса по каратэ.
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Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов сохраняет присутствие в тюменской политике. Обсуждается, что при его поддержке депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов не будет заявляться на выборы в этом году, а займет должность начальника управления в департаменте физической культуры правительства Тюменской области. «Они [Чемезов и Потапов] знакомы еще по федерации каратэ. Потапов возглавляет областную федерацию каратэ, а Чемезов — вице-президент Всероссийской. Потапов помогал Чемезову на округе, когда тот был муниципальным депутатом, а после ухода Олега Леонидовича в областной парламент, занял его кресло в гордуме. Подряды, заключаемые Потаповым в 2015 году на свои спортивные проекты, также проходили под патронажем Чемезова», — рассказали URA.RU инсайдеры. В политтусовке полагают, что на новый депутатский срок Потапов не выдвинется. «Олег Леонидович не против еще одного ставленника в Тюменском правительстве. Вполне вероятно, что вскоре он возглавит важное управление в департаменте физической культуры и дополнительного образования», — резюмирует источник агентства Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. В городской думе Тюмени Андрей Потапов работает второй созыв. Является мастером спорта международного класса по каратэ.