Тюменский депутат метит в правительство при влиятельном покровителе из Екатеринбурга

Свердловский политический вице-губернатор пролоббирует кандидатуру городского депутата в правительство Тюменской области

16 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Депутат Тюменской гордумы имеет планы на новую должность Фото: Николай Бастриков © URA.RU Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов сохраняет присутствие в тюменской политике. Обсуждается, что при его поддержке депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов не будет заявляться на выборы в этом году, а займет должность начальника управления в департаменте физической культуры правительства Тюменской области. «Они [Чемезов и Потапов] знакомы еще по федерации каратэ. Потапов возглавляет областную федерацию каратэ, а Чемезов — вице-президент Всероссийской. Потапов помогал Чемезову на округе, когда тот был муниципальным депутатом, а после ухода Олега Леонидовича в областной парламент, занял его кресло в гордуме. Подряды, заключаемые Потаповым в 2015 году на свои спортивные проекты, также проходили под патронажем Чемезова», — рассказали URA.RU инсайдеры. В политтусовке полагают, что на новый депутатский срок Потапов не выдвинется. «Олег Леонидович не против еще одного ставленника в Тюменском правительстве. Вполне вероятно, что вскоре он возглавит важное управление в департаменте физической культуры и дополнительного образования», — резюмирует источник агентства Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. В городской думе Тюмени Андрей Потапов работает второй созыв. Является мастером спорта международного класса по каратэ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский политический вице-губернатор Олег Чемезов сохраняет присутствие в тюменской политике. Обсуждается, что при его поддержке депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов не будет заявляться на выборы в этом году, а займет должность начальника управления в департаменте физической культуры правительства Тюменской области. «Они [Чемезов и Потапов] знакомы еще по федерации каратэ. Потапов возглавляет областную федерацию каратэ, а Чемезов — вице-президент Всероссийской. Потапов помогал Чемезову на округе, когда тот был муниципальным депутатом, а после ухода Олега Леонидовича в областной парламент, занял его кресло в гордуме. Подряды, заключаемые Потаповым в 2015 году на свои спортивные проекты, также проходили под патронажем Чемезова», — рассказали URA.RU инсайдеры. В политтусовке полагают, что на новый депутатский срок Потапов не выдвинется. «Олег Леонидович не против еще одного ставленника в Тюменском правительстве. Вполне вероятно, что вскоре он возглавит важное управление в департаменте физической культуры и дополнительного образования», — резюмирует источник агентства Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. В городской думе Тюмени Андрей Потапов работает второй созыв. Является мастером спорта международного класса по каратэ.