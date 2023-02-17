The Independent: россияне поддерживают спецоперацию не из-за пропаганды

18 февраля 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Мэри Дежевски заявила, что россияне противостоят врагу из-за исторической памяти Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне готовы противостоять внешнему врагу не под влиянием пропаганды, а из-за исторической памяти. Об этом написала журналист The Independent Мэри Дежевски. «Одна из причин, по которой точка зрения РФ почти не рассматривается в западном дискурсе, — это распространенное убеждение, что россиян заставляют придерживаться официального курса страны. <…> Память о Великой Отечественной войне пережила распад СССР и обеспечила сегодняшнюю Россию одной из самых заветных национальных историй (победа над фашистским злом), которую чтят и хранят во всех частях страны», — написала Дежевски. Журналист добавила, что в этом отличие взглядов на конфликт со стороны России и Украины. Жители стран имеют разные позиции относительно версий вокруг своего прошлого. Запад ждет «прозрения» россиян, но на пропаганду все списать невозможно, считает Дежевски. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU волонтер-медик из ЛНР Елизавета Третьяк сообщила, что с начала Майдана украинская пропаганда настраивала молодежь против России, искажая историю и транслируя вымышленные факты. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию по защите Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне готовы противостоять внешнему врагу не под влиянием пропаганды, а из-за исторической памяти. Об этом написала журналист The Independent Мэри Дежевски. «Одна из причин, по которой точка зрения РФ почти не рассматривается в западном дискурсе, — это распространенное убеждение, что россиян заставляют придерживаться официального курса страны. <…> Память о Великой Отечественной войне пережила распад СССР и обеспечила сегодняшнюю Россию одной из самых заветных национальных историй (победа над фашистским злом), которую чтят и хранят во всех частях страны», — написала Дежевски. Журналист добавила, что в этом отличие взглядов на конфликт со стороны России и Украины. Жители стран имеют разные позиции относительно версий вокруг своего прошлого. Запад ждет «прозрения» россиян, но на пропаганду все списать невозможно, считает Дежевски. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU волонтер-медик из ЛНР Елизавета Третьяк сообщила, что с начала Майдана украинская пропаганда настраивала молодежь против России, искажая историю и транслируя вымышленные факты. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию по защите Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям.