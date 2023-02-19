Можно гордиться футболистами, которые подрались с украинцами, а не проигнорировали драку. Об этом заявил тренер «Шинник» Вадим Евсеев.
«Дали отпор, люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — заявил Вадим Евсеев. Его слова приводит telegram-канал Zvedanews.
Вечером 13 февраля между российскими и украинскими футболистами произошла драка в Турции. В пресс-службе ФК «Шинник» сообщили, что российские спортсмены не являются инициаторами потасовки. Это подтвердили и в генконсульстве РФ в Анталье.
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Можно гордиться футболистами, которые подрались с украинцами, а не проигнорировали драку. Об этом заявил тренер «Шинник» Вадим Евсеев. «Дали отпор, люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — заявил Вадим Евсеев. Его слова приводит telegram-канал Zvedanews. Вечером 13 февраля между российскими и украинскими футболистами произошла драка в Турции. В пресс-службе ФК «Шинник» сообщили, что российские спортсмены не являются инициаторами потасовки. Это подтвердили и в генконсульстве РФ в Анталье.