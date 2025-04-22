Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью скульптора и живописца Зураба Церетели, сообщив, что тот обладал большим талантом и посвятил себя искусству. Скульптор скончался в 91 год от продолжительной болезни.
«Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний», — передает сайт Кремля слова Путина. Российский лидер также отметил, что память о Церетели сохранится в сердцах его близких, учеников и поклонников.
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