Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что память о Церетели сохранится в сердцах его близких
Путин заявил, что память о Церетели сохранится в сердцах его близких Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью скульптора и живописца Зураба Церетели, сообщив, что тот обладал большим талантом и посвятил себя искусству. Скульптор скончался в 91 год от продолжительной болезни.

 «Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний», — передает сайт Кремля слова Путина. Российский лидер также отметил, что память о Церетели сохранится в сердцах его близких, учеников и поклонников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью скульптора и живописца Зураба Церетели, сообщив, что тот обладал большим талантом и посвятил себя искусству. Скульптор скончался в 91 год от продолжительной болезни.  «Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний», — передает сайт Кремля слова Путина. Российский лидер также отметил, что память о Церетели сохранится в сердцах его близких, учеников и поклонников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...