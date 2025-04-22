В России «инфляция для бедных» превысила общую

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В РФ цены на продукты первой необходимости превысили уровень инфляции
В РФ цены на продукты первой необходимости превысили уровень инфляции Фото:

Инфляция для малообеспеченных граждан России растет значительно быстрее, чем общий уровень цен, что негативно отражается на их благосостоянии и снижает эффективность социальной политики. Об этом говорится в свежем обзоре макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В обзоре подчеркивается, что основной причиной ускорения роста цен для уязвимых групп становится удорожание продуктов питания, составляющих основу их потребительской корзины. «Инфляция по корзине потребления малообеспеченного населения (в основе своей — продовольствие) заметно подскочила. Соответственно, индикатор фактического благосостояния этой группы населения — ниже уровня годовой давности», — говорится в апрельском отчете.

Кроме того, реальный средний размер назначенных пенсий с учетом роста цен для этой группы в феврале оказался на 4% ниже прошлогоднего уровня, несмотря на то, что сами пенсии, рассчитанные по средней инфляции, выросли на 2%. По данным ЦМАКП, в марте 2025 года разрыв между инфляцией для бедных и общим индексом потребительских цен продолжил увеличиваться: если общая инфляция в годовом выражении превысила 10%, то инфляция для малообеспеченных составила 17%. «Это снижает эффективность социальной политики», — отмечают аналитики центра. Цитата по «Коммерсант».

Ранее о росте «инфляции для бедных» сообщалось в феврале 2025 года. Данный индекс фиксирует динамику стоимости продовольственных товаров, лекарственных средств, бытовой химии и коммунальных услуг, составляющих минимальный потребительский набор для социально незащищенных категорий населения.

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Инфляция для малообеспеченных граждан России растет значительно быстрее, чем общий уровень цен, что негативно отражается на их благосостоянии и снижает эффективность социальной политики. Об этом говорится в свежем обзоре макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В обзоре подчеркивается, что основной причиной ускорения роста цен для уязвимых групп становится удорожание продуктов питания, составляющих основу их потребительской корзины. «Инфляция по корзине потребления малообеспеченного населения (в основе своей — продовольствие) заметно подскочила. Соответственно, индикатор фактического благосостояния этой группы населения — ниже уровня годовой давности», — говорится в апрельском отчете. Кроме того, реальный средний размер назначенных пенсий с учетом роста цен для этой группы в феврале оказался на 4% ниже прошлогоднего уровня, несмотря на то, что сами пенсии, рассчитанные по средней инфляции, выросли на 2%. По данным ЦМАКП, в марте 2025 года разрыв между инфляцией для бедных и общим индексом потребительских цен продолжил увеличиваться: если общая инфляция в годовом выражении превысила 10%, то инфляция для малообеспеченных составила 17%. «Это снижает эффективность социальной политики», — отмечают аналитики центра. Цитата по «Коммерсант». Ранее о росте «инфляции для бедных» сообщалось в феврале 2025 года. Данный индекс фиксирует динамику стоимости продовольственных товаров, лекарственных средств, бытовой химии и коммунальных услуг, составляющих минимальный потребительский набор для социально незащищенных категорий населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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